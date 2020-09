Bayern de Munique se despede de Philippe Coutinho: 'Mostrou ser um grande atleta'

O meia-atacante Philippe Coutinho voltará ao Barcelona após uma temporada emprestado ao Bayern de Munique. Nesta quarta-feira, o clube alemão agradeceu os serviços prestados pelo jogador. Durante o tempo em que ficou na Alemanha, o brasileiro conquistou os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa.

"Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Sua criatividade e excelente técnica impulsionaram nosso jogo nesta temporada em que conquistamos a tríplice (coroa)", disse Karl Heinz Rummenigge, presidente do Conselho de Administração do Bayern de Munique, que emendou: "Embora os caminhos do FC Bayern e Philippe Coutinho sejam separados após uma temporada, ele mostrou, em Munique, o grande atleta que é".

Hasan Salihamidzic, dirigente esportivo do clube de Munique, lamentou a saída de Phulippe Coutinho, mas ponderou: "Ele pode se orgulhar pelo que contribuiu para a conquista da tríplice, especialmente na fase final da Liga dos Campeões".

O contrato firmado entre Barcelona e Bayern de Munique previa uma opção de compra. Para executá-la, o clube alemão teria que desembolsar cerca de 120 milhões de euros (R$ 770 milhões na cotação atual). Como o brasileiro não se firmou dentre os titulares, os bávaros preferiram não recrutá-lo.

Sob o manto do Bayern de Munique, Philippe Coutinho disputou 23 partidas, marcou oito gols e deus seis passes para que seus companheiros fizessem o mesmo. Na Liga dos Campeões, o brasileiro balançou as redes adversárias três vezes, sendo duas na goleada de 8 a 2 contra o Barcelona, pelas quartas de final.