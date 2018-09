Bayern de Munique só empata com o Augsburg, mas segue em 1º no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique só empatou com o Augsburg, por 1 a 1, nesta terça-feira, na Allianz Arena, em Munique, pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Com isso, o time deixou de ter um aproveitamento de 100% na competição.

Depois de um primeiro tempo bastante morno, o Bayern voltou para a segunda etapa mais agressivo e conseguiu abrir o placar logo aos dois minutos com Robben, após grande arrancada de Serge Gnabry.

O líder do campeonato teve várias chances de ampliar o placar, mas Renato Sanchez e Thomas Muller falharam. Ribéry chegou a fazer o segundo gol, mas o árbitro apontou impedimento. O castigo veio aos 41 minutos. Após cobrança de escanteio, Neuer saiu mal e Götze aproveitou a confusão na área do Bayern para igualar o placar.

Com o empate, o Bayern soma 13 pontos, em primeiro lugar. O Augsburg foi a cinco pontos, na 12ª colocação. Na sexta rodada, no fim de semana, o Bayern de Munique visita o Hertha Berlin, enquanto o Augsburg recebe o Freiburg.

Jogando em casa, o Werder Bremen assumiu a segunda posição na classificação, com 11 pontos, ao vencer o Hertha Berlin por 3 a 1. O austríaco Martin Harnik abriu o placar, aos 16 minutos de jogo, e o sérvio Milos Veljkovic, aos 45, ampliou. No segundo tempo, o holandês Javairo Dilrosun diminuiu para os visitantes, mas Max Kruse, de pênalti, aos 21, garantiu a terceira vitória da equipe em cinco jogos disputados.

Na abertura da sexta rodada, sexta-feira, o Hertha, que tem 10 pontos, recebe o líder Bayern de Munique. Já o vice-líder Werder Bremen visita no sábado o Stuttgart.

Ainda nesta terça, o Freiburg obteve um grande resultado, ao vencer o Schalke 04, em casa, por 1 a 0, gol marcado por Florian Niederlechner, aos 7 minutos da segunda etapa. A vitória deixa o Freiburg, com sete pontos, mais longe das últimas colocações (9º lugar). O lanterna Schalke somou a quinta derrota consecutiva. Seu próximo adversário será o Mainz.