Bayern de Munique só empata com o Hertha Berlin na abertura do Alemão

O Bayern de Munique começou com dificuldades seu caminho em busca do oitavo título alemão consecutivo e o 30º de sua história, ao só empatar com o Hertha Berlin, por 2 a 2, nesta sexta-feira, na Allianz Arena, em Munique, na abertura da temporada 2019/2020 do Campeonato Alemão.

O time da Bavária deu a impressão de que conseguiria uma vitória tranquila. A pressão nos primeiros minutos foi muito forte. E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 24 minutos, Serge Gnabry surgiu como um raio pela direita e cruzou para Lewandowski fazer o primeiro gol do campeonato.

A impressão de que a vitória seria fácil acabou em três minutos, com dois gols do Hertha. Aos 36, Dodi Lukebakio bateu de longe, a bola desviou em Ibisevic e enganou Neuer: 1 a 1. Com muita determinação, Marko Grujic brigou com toda a defesa adversária, driblou Neuer e fez o segundo do time visitante, aos 39.

A partir daí, o Bayern concentrou suas jogadas no campo do Hertha, mas, sem inspiração, pouco conseguiu produzir. Aos 15 da etapa final, o empate. Lewandowski foi puxado dentro da área. O próprio polonês bateu o pênalti com categoria: 2 a 2.

Und Schluss in München! Einen erkämpften Punkt nehmen wir mit in die Hauptstadt! ⚪ _____#FCBBSC 2:2 #hahohe pic.twitter.com/CFjtyikbv1 — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 16, 2019

Mesmo sem jogar bem, o Bayern continuou no ataque. Lewandowski perdeu duas boas chances e Serge Gnabry, outra. Muito pouco para um time cujo domínio na Alemanha é tão grande. O time sente muito a falta de jogadores como Robben e Ribéry. O empate pode ser um aviso de que a disputa vai ser mais equilibrada do que o esperado na temporada.

No próximo sábado, pela segunda rodada do Alemão, o Bayern vai enfrentar o Schalke, fora de casa. No dia seguinte, o Hertha terá pela frente o Wolfsburg.