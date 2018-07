Bayern de Munique só empata e Schalke encosta O Bayern de Munique só empatou com o Borussia Mönchengladbach neste sábado, fora de casa, por 1 a 1, e passou a ser seriamente ameaçado na liderança do Campeonato Alemão. Com um gol no final da partida, o Schalke 04 derrotou o Hertha Berlim e chegou aos mesmos 64 pontos do time de Munique. Faltam apenas duas rodadas para o término da competição.