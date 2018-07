Bayern de Munique sofre 3º derrota seguida no Campeonato Alemão

Em clima de fim de festa, o Bayern de Munique voltou a tropeçar neste sábado, na penúltima rodada do Campeonato Alemão. Campeão com antecedência, o time de Josep Guardiola levou uma virada do Freiburg, ameaçado de rebaixamento, pelo placar de 2 a 1, fora de casa. Foi a terceira derrota seguida da equipe na competição.

O Bayern saiu na frente com gol de Bastian Schweinsteiger aos 13 minutos de jogo, após belo lance de Weiser. Mas o Bayern desacelerou e, contando com alguns reservas em campo, cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Admir Mehmedi balançou as redes, aos 33. Na segunda etapa, Nils Petersen decretou a virada e a vitória dos anfitriões aos 44 minutos.

Se para o Bayern a derrota não tem maior efeito, o triunfo tirou o Freiburg da zona de rebaixamento. A equipe chegou aos 34 pontos e subiu para o 14º lugar, respirando com mais alívio, ainda que precise garantir a permanência na primeira divisão na última rodada. O Bayern segue com 76 pontos, ainda disparado na primeira colocação.

Pela mesma rodada, com todos os jogos disputados ao mesmo tempo, o Borussia Mönchengladbach assegurou a vaga na Liga dos Campeões. A classificação veio com a vitória sobre o Werder Bremen por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo brasileiro Raffael, que ajudou a levar sua equipe à principal competição europeia pela primeira vez.

O Borussia chegou aos 66 pontos e não pode mais perder a terceira colocação para o Bayer Leverkusen, que terá que disputar a fase preliminar do torneio continental. Neste sábado, o time de Leverkusen derrotou o Hoffenheim por 2 a 0, com gols de Hakan Calhanoglu e Stefan Kiessling. Tem agora 61 pontos, na quarta posição da tabela.

A segunda colocação segue com o Wolfsburg, com 68 pontos e já classificado para a Liga dos Campeões. Jogando em casa, o time derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1. Daniel Caligiuri e o brasileiro Naldo anotaram os gols dos anfitriões. Pierre-Emerick Aubameyang descontou para o Borussia, de pênalti.

Apesar da derrota, a equipe de Dortmund segue com chances de entrar na Liga Europa. Na 7ª colocação, tem 43 pontos. Se mantiver esta posição ao fim da última rodada, terá que disputar um confronto doméstico para entrar na fase preliminar da competição europeia.

Se conseguir se classificar, o Borussia terá a companhia do Schalke, que venceu o Paderborn por 1 a 0, graças ao gol contra de Uwe Hunemeier aos 44 minutos do segundo tempo. O Schalke chegou aos 48 pontos, na quinta colocação, e já está garantido na Liga Europa.

Se vai entrar direto na fase de grupos ou se terá que disputar a fase preliminar, o time vai descobrir isso na rodada final do Alemão. O Paderborn caiu para a última colocação e tem chances remotas de escapar da degola. O Augsburg também segue na briga pela Liga Europa, apesar de perder para o Hannover por 2 a 1, neste sábado, em casa. O time derrotado tem 46 pontos e ocupa o sexto lugar.

Na briga para evitar o rebaixamento, o Hamburgo perdeu mais uma. Desta vez para o Stuttgart, por 2 a 1, em confronto de desesperados. Assim, o Hamburgo segue com 32 pontos, apenas um a mais que o Paderborn e ocupa o penúltimo lugar. O Stuttgart também está preocupado. Apresenta 33 pontos e aparece em 16º, posição que exige a disputa de um confronto com equipe da segunda divisão para definir o rebaixamento.

No meio da tabela, o Mainz derrotou o Colônia por 2 a 0, com gol do brasileiro Jairo. E o Hertha Berlin e o Eintracht Frankfurt empataram sem gols.