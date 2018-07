Bayern de Munique sofre, mas bate Nuremberg em casa

MUNIQUE - Assim como o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique fez a lição de casa e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão. O time de Josep Guardiola sofreu neste domingo para faturar a terceira vitória na competição ao superar o Nuremberg por 2 a 0, na estreia de Mario Götze em uma partida oficial da equipe.

Guardiola promoveu a entrada do reforço, voltando a fazer mudanças no time. O meia jogou ao lado de Thiago Alcântara, enquanto Thomas Müller e Toni Kroos começaram a partida no banco de reservas. Mas quem liderou o Bayern foi Ribéry, pela esquerda, e Robben, pela direita.

Os dois foram os responsáveis pelas principais jogadas do time e também pelos gols. Depois de pressão intensa, o Bayern conseguiu furar a retranca dos visitantes aos 24 minutos do segundo tempo, em cabeçada certeira no canto direito do goleiro.

Dez minutos depois, Robben fez bela jogada pela direita, driblou três marcadores dentro da área e anotou um golaço. Os dois gols compensaram o pênalti perdido por Alaba aos 33 do primeiro tempo.

Com o resultado, o Bayern se manteve na briga pela primeira colocação da tabela. O time divide a liderança com Borussia, Mainz e Bayer Leverkusen, todos com 9 pontos. O Bayer manteve o 100% de aproveitamento ao derrotar o Borussia Monchengladbach por 4 a 2, com dois gols de Sidney Sam.

O Mainz, por sua vez, derrotou o Wolfsburg por 2 a 0, enquanto o Hannover bateu o Schalke por 2 a 1 e Hoffenheim empatou com o Freiburg por 3 a 3.