Bayern de Munique supera o RB Leipzig e fatura a Supercopa da Alemanha em dia de estreia de Mané

Quem precisa de Lewandowski? O Bayern de Munique derrotou o RB Leipzig por 5 a 3, fora de casa, nesse sábado, na disputa da Supercopa da Alemanha, que reúne os últimos campeões do Alemão e da Copa da Alemanha e ergueu o primeiro troféu na temporada.

Os gols da vitória do time bávaro foram de Musiala, Mané e Pavard, todos no primeiro tempo, e de Gnabry e Sané, na etapa final. Halstenberg, Nkunku e Olmo fizeram para os anfitriões. Presente na Supercopa desde 2012, o Bayern só não foi campeão em quatro edições (2013, 14, 15 e 19). Essa foi a primeira partida oficial do senegalês Sadio Mané, que chegou essa temporada ao clube alemão depois de defender o Liverpool.

O Bayern conquistou seu 16º título da Supercopa graças a um ótimo primeiro tempo, quando marcou três gols. No segundo tempo o duelo ficou mais equilibrado, com a equipe visitante tentando administrar o resultado.

Aos 20 minutos, seis minutos após levar o primeiro gol do Leipzig, o Bayern fez o quarto. Depois, o desesperado oponente partiu para cima e fez mais dois, o último aos 44 minutos. Quando sonhava com o empate, porém, viu Sané definir. Aos 53 minutos, o Bayern ampliou com rápido contra-ataque e gol do atacante.

Esse foi o primeiro jogo oficial do Bayern sem o atacante polonês Lewandowski, negociado ao Barcelona. Agora, os bávaros se preparam para a abertura do Campeonato Alemão, que começa na sexta-feira com o duelo diante do Eintracht Frankfurt. Já o Leipzig estreia fora de casa contra o Stuttgart.