Bayern de Munique terá nome de aeroporto do Catar estampado nas mangas da camisa

O Aeroporto Internacional de Hamad - em Doha, no Catar - anunciou em uma conferência de imprensa nesta segunda-feira um avanço no contrato de patrocínio com o Bayern de Munique. A camisa da equipe alemã estampará a marca do terminal aeroportuário (Hia, na sigla em inglês) pelos próximos seis anos.

"O fortalecimento deste fantástico patrocínio entre o premiado aeroporto e o Bayern de Munique demonstra o papel do Estado do Catar como líder mundial em esportes. O logotipo da HIA-Qatar na manga da camiseta do Bayern de Munique ajuda a mostrar a importância que nós, como nação, colocamos no esporte como forma de unir as pessoas", destacou Akbar Al Baker, que preside a Qatar Airways.

O integrante do conselho executivo do Bayern de Munique, Andreas Jung, revelou que a introdução da marca do aeroporto de Doha nas mangas da camisa da equipe alemã já estava previsto desde a assinatura do acordo, no início do ano passado.

"A partir desta temporada, nossos jogadores apresentarão o logotipo da HIA nas mangas da camisa. Quando assinamos o contrato com o Aeroporto Internacional Hamad, em janeiro de 2016, a marca dos patrocinadores na manga já fazia parte do nosso acordo. O logotipo da HIA já foi colocado nos uniformes de treino", contou o dirigente alemão.

A novidade nas mangas do uniforme do Bayern de Munique deverá ser apresentada na estreia do time no Campeonato Alemão deste ano, nesta sexta-feira, contra o Bayer Leverkusen, em Munique. Em janeiro deste ano, a delegação do Bayern havia ficado hospedada no país árabe para um período de nove dias de treinamento durante o inverno europeu.