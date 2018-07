Bayern derrota Borussia fora e conquista Supercopa da Alemanha

Sem Pep Guardiola, que se transferiu para o Manchester City, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund neste domingo, por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa, e conquistou o título da Supercopa da Alemanha.

Curiosamente, o Bayern de Munique não vencia a competição desde a chegada do badalado técnico espanhol - perdeu a final para o próprio Borussia em 2013 e 2014, além de ser derrotado pelo Wolfsburg em 2015.

Embora ainda em início de temporada, os dois times mostraram disposição, fizeram um bom jogo e criaram grandes oportunidades. O Borussia Dortmund não marcou, mas exigiu inúmeras defesas de Neuer. Já o Bayern de Munique, agora dirigido pelo italiano Carlo Ancelotti, desperdiçou chances e poderia ter feito mais.

Em meio a tantas oportunidades, levou a melhor quem foi mais efetivo. Já no segundo tempo, aos 13 minutos, o chileno Arturo Vidal recebeu cruzamento rasteiro, bateu da entrada da área e correu para pegar o rebote do goleiro. Mesmo pressionado pelo zagueiro, marcou o primeiro do jogo.

Já aos 35 minutos veio o golpe de misericórdia. E ele não poderia ter sido mais doloroso ao Borussia Dortmund. Após escanteio, o zagueiro Mats Hummels, que deixou a equipe para defender o rival, desviou de cabeça para o meio da área. Thomas Müller, sozinho, completou e garantiu o primeiro título da temporada 2016/2017 ao Bayern de Munique.