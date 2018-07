Bayern de Munique vence com dois de Lewandowski e mantém ponta no Alemão

A parceria entre Lewandowski e Robben funcionou neste sábado. Com três gols marcados em jogadas da dupla, o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3 a 1, na casa do rival, e manteve a liderança do Campeonato Alemão. Segundo colocado, o Red Bull Leipzig também ganhou sua partida pela nona rodada, o que mantém em dois pontos a diferença entre eles.

No primeiro gol do clássico da Bavária - Augsburgo é cidade vizinha de Munique -, Robben carregou pela direita e deu passe milimétrico para Lewandowski dominar no meio da área e bater na saída do goleiro. Dois minutos depois, aos 21, o polonês devolveu a assistência e deixou o colega na cara do gol para fazer o segundo.

Na segunda etapa, o terceiro gol saiu num erro da defesa do Augsburg, que saiu jogando errado e deu a bola para Robben. O holandês mais uma vez foi gentil e tocou para Lewandowski marcar. O sul-coreano Ja-Cheol Koo descontou.

Em Darmstadt, o austríaco Sabitzer saiu do banco de reservas para marcar os dois gols da vitória do Red Bull Leipzig sobre o Darmstadt 98 por 2 a 0. O duelo reuniu um time em primeira temporada na Bundesliga e outro que voltou à primeira divisão na temporada passada, após mais de 30 anos. Novato, o Red Bull segue surpreendendo. Tem 21 pontos, contra 24 do líder Bayern.

Também neste sábado, o Wolfsburg recebeu o Bayer Leverkusen, saiu na frente com Arnold, mas levou a virada. Mehmedi e Jedvaj marcaram na metade final do segundo tempo e deram a vitória ao Leverkusen por 2 a 1. Wendell e Luiz Gustavo, ambos da seleção brasileira, foram titulares por seus times.

Em Bremen, outro jogo com vitória dos visitantes. Brigando por uma vaga na Liga Europa do ano que vem, o Freiburg venceu o Werder Bremen por 3 a 1. Só o Mainz quebrou o padrão da rodada, vencendo o Ingolstadt em casa, por 2 a 0. Öztunali caiu do banco para marcar aos 40 minutos do segundo tempo, depois que o rival estava com um jogador a menos.

Com esses resultados, o Freiburg é sétimo, com 15 pontos, enquanto o Mainz aparece em nono, com 14, logo à frente do Leverkusen, que tem 13. Augsburg, Darmstadt 98 (ambos com oito), Werder Bremen (sete) e Wolfsburg (seis) brigam contra o rebaixamento. O Ingolstadt tem só dois pontos, assim como o Hamburgo.