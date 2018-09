Bayern de Munique vence de virada e vira líder isolado do Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen até abriu o placar, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique, neste sábado. Dentro de casa, o atual hexacampeão do Campeonato Alemão alcançou a terceira vitória em três jogos nesta edição do torneio, da qual é líder isolado.

O lateral-esquerdo brasileiro Wendell fez o primeiro gol da partida, de pênalti, logo aos quatro minutos de jogo, mas a virada veio antes da metade do primeiro tempo, com o francês Corentin Tolisso, aos nove, e o holandês Arjen Robben, aos 18. Na segunda etapa, James Rodriguez matou a partida, aos 43 do segundo tempo.

O Bayern de Munique se isolou na liderança da competição porque o Wolfsburg, dentro de casa, empatou com Hertha Berlin, em confronto de duas equipes que tinham seis pontos. Marko Grujic fez o primeiro gol da partida, para os visitantes, aos 23 minutos do primeiro tempo, mas a rede balançou três vezes depois dos 40 minutos da etapa final. Yunus Malli empatou, de pênalti, Ondrej Duda fez o segundo do Hertha, já nos acréscimos, mas Admir Mehmedi deixou tudo igual.

Nas demais partidas pela terceira rodada, o Mainz foi mandante e derrotou o Augsburg por 2 a 1, o Fortuna Duesseldorf recebeu e venceu o Hoffenheim por 2 a 1, e o RB Leipzig, em casa, bateu o Hannover 96 por 3 a 2. Ainda neste sábado, o Borussia Mönchengladbach vai receber o Schalke 04.

O próximo compromisso do Bayern de Munique será pela Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira. A equipe do técnico Niko Kovac vai enfrentar o Benfica, fora de casa, na primeira rodada da fase de grupos da competição continental. No próximo sábado, o Bayern será visitante de novo, contra o Schalke 04, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.