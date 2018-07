Bayern de Munique vence e fatura Copa da Alemanha

O Bayern de Munique confirmou o favoritismo e se sagrou campeão da Copa da Alemanha neste sábado, ao golear o Werder Bremen por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Berlim, apenas uma semana depois de faturar o título do Campeonato Alemão.

Com a vitória, o Bayern conquistou pela oitava vez as duas competições na mesma temporada - o time é o maior vencedor Copa da Alemanha, com 15 títulos. Agora, o Bayern tem a chance de fechar a tríplice coroa no dia 22, se superar a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões.

Embalado pelo título do final de semana passado, o Bayern começou melhor e contou com dia inspirado do holandês Robben. Ele criou duas boas oportunidades de gol antes de abrir o placar aos 35 minutos. Metersacker colocou a bola na mão dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Robben deixou o Bayern na frente: 1 a 0.

O Bayern continuou no domínio no segundo tempo e não demorou para aumentar a vantagem. Logo aos 6 minutos, Robben cobrou escanteio e Olic completou para o fundo do gol.

Daí em diante, o Werder não demonstrou reação e apenas assistiu ao Bayern, que chegava ao ataque com facilidade. Assim, Frank Ribéry anotou o terceiro, aos 17 minutos e Schweinsteiger fechou o placar, aos 38, com um belo gol, ao dominar no peito e chutar firme no canto.