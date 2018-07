Bayern de Munique vence e mantém liderança folgada no Alemão

MUNIQUE - A parada de inverno do Campeonato Alemão não freou o ímpeto do Bayern de Munique. Na retomada do torneio nacional, a equipe não teve dificuldades para vencer o lanterna Greuther Furth por 2 a 0, em duelo válido pela 18ª rodada do torneio nacional, que foi disputado na Allianz Arena. O croata Mario Mandzukic foi o principal destaque do triunfo ao marcar dois gols.

A partida deste sábado foi o primeiro do Bayern após a equipe anunciar a contratação do técnico Pep Guardiola, que assumirá o clube após o encerramento da temporada 2012/2013. E o time deu mais um passo para que o espanhol trabalhe em um campeão nacional, pois o Bayern chegou aos 45 pontos, com nove de vantagem para o segundo colocado. O Greuther Furth segue com apenas nove pontos.

O Bayern abriu o placar após uma falha do goleiro Hesl. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Muller cruzou para Mandzukic, que finalizou de primeira e contou com o erro do goleiro do Greuther Furth, que não conseguiu fazer a defesa, para marcar. O segundo gol do Bayern saiu na etapa final e foi marcado por Mandzukic, após cobrança de escanteio, aos 16 minutos, de cabeça.

No duelo entre as equipes que lutam pela vice-liderança do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen se deu melhor e venceu o Eintracht Frankfurt, em casa, por 3 a 1. Boenisch, Kiessling e Schurrle marcaram para o time mandante, enquanto Meier diminuiu para a equipe visitante. Assim, o Leverkusen chegou aos 36 pontos, seis a mais do que o Eintracht Frankfurt, que está em quarto lugar.

Com dois gols do brasileiro Diego, o Wolfsburg venceu o Stuttgart, em casa, por 2 a 0, e chegou aos 22 pontos, na 13ª colocação. Também neste sábado, Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach ficaram no 0 a 0, mesmo placar do jogo entre Mainz e Freiburg.