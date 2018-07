Bayern de Munique vence e segue na Copa da Alemanha

O nome do jogo foi o meia Bastian Schweinsteiger, autor dos dois gols do Bayern - um em cada tempo. Logo no início da partida, aos dois minutos, o centroavante peruano Claudio Pizarro, que no final de semana se tornou o jogador estrangeiro com mais gols no Campeonato Alemão - superando o brasileiro Aílton, que jogou no Guarani -, havia aberto o placar para o Werder Bremen.

A rodada desta terça teve um gol brasileiro. E não foi de nenhum atacante. Na vitória fora de casa do Wolfsburg sobre o Victoria Hamburgo, time amador que disputa a Quinta Divisão do país, por 3 a 1, o volante Josué fez um dos gols. Com mais sofrimento, o Schalke 04 eliminou o FSV Frankfurt, da Segunda Divisão, por 1 a 0 - gol do mexicano Jurado.

Confira as oitavas de final da Copa da Alemanha:

Terça-feira

Colônia 3 x 0 Munique 1860

Koblenz (III) 2 x 1 Hertha Berlim

Victoria Hamburgo 1 x 3 Wolfsburg

Greuther Fuerth 2 x 4 Augsburg

Bayern de Munique 2 x 1 Werder Bremen

Kaiserslautern 3 x 0 Arminia Bielefeld

Energie Cottbus 2 x 1 Freiburg

FSV Frankfurt 0 x 1 Schalke 04

Quarta-feira

Eintracht Frankfurt x Hamburgo

Alemannia Aachen x Mainz

Hallescher x Duisburg

Hoffenheim x Ingolstadt

Borussia Moenchengladbach x Bayer Leverkusen

Chemnitzer x Stuttgart

Kickers Offenbach x Borussia Dortmund

Elversberg x Nuremberg