Bayern de Munique vence fora e segue líder do Campeonato Alemão

Mesmo sem exibir maior brilho, o Bayern de Munique derrotou o Colônia por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, e garantiu a liderança do Campeonato Alemão. Mario Götze e Daniel Halfar, contra, marcaram os gols da partida, válida pela sexta rodada.

Apesar de não exibir grande placar, o Bayern fez boa apresentação. Dominou o jogo desde o início e criou seguidas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Só não obteve vitória mais folgada porque o goleiro Timo Horn, de apenas 21 anos, fez grandes defesas e evitou a goleada.

Com sua quarta vitória no Alemão, o Bayern chegou aos 14 pontos e ampliou sua vantagem depois que Mainz e Hoffenheim, ambos com 10, apenas empataram na sexta-feira e perderam a chance de alcançar a primeira colocação, ainda que provisoriamente.

Outra equipe com chances de incomodar o Bayern na liderança, o Bayer Leverkusen não passou do 0 a 0 com o Freiburg, jogando fora de casa. Mesmo sem vencer, o time visitante alcançou a terceira colocação da tabela, com 11 pontos.

A segunda posição pertence agora ao Borussia Monchengladbach, com 12 pontos. Fora de casa, o time venceu o Paderborn por 2 a 1, com gols de Patrick Herrmann e do brasileiro Raffael, ex-Schalke e Hertha Berlin, aos 14 minutos de jogo.

O Borussia Dortmund voltou a tropeçar na competição. Também longe de casa, foi derrotado pelo Schalke por 2 a 1. Matip e Choupo-Moting anotaram os gols anfitriões, enquanto Aubameyang descontou para a equipe de Dortmund, que agora figura em 9º lugar, com sete pontos.

Ainda neste sábado, o Stuttgart bateu o Hannover por 1 a 0. Daniel Schwaab marcou o gol que impediu o Hannover de se aproximar do líder Bayern. Com 10 pontos, caiu para a sexta colocação da tabela. O Stuttgart é apenas o 15º, com cinco pontos.