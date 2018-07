Bayern de Munique vence Freiburg e sobe no Alemão

Com o resultado, o Bayern acumulou seu terceiro jogo sem derrotas, alcançando os 15 pontos, agora na sétima colocação, uma acima do Freiburg. A equipe visitante apresenta a mesma pontuação dos donos da casa, mas leva desvantagem no saldo de gols.

Melhor em campo, o Bayern dominou o jogo desde o início. Contudo, demorou para demonstrar o controle da partida no placar. Depois de desperdiçar boas oportunidades, o time da casa abriu o placar somente aos 39 minutos, com gol do zagueiro argentino Martín Demichelis.

Mario Gomez ampliou a vantagem aos 16 da segunda etapa. Reisinger descontou para o Freiburg três minutos depois, mas não conseguiu embalar a equipe. Tymoschuk, aos 28, e Tony Kroos, aos 35, garantiram a vitória do Bayern. Aos 42, Braafheid marcou contra, mas não ameaçou o resultado final.

Na próxima rodada, o Bayern enfrentará o Borussia M''gladbach, fora de casa, no sábado (06). No mesmo dia, o Freiburg receberá o líder Mainz.