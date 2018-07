Bayern de Munique vende Mario Gomez para Fiorentina

Centroavante grandão e goleador, Mario Gomez chegou ao Bayern em 2009, quando saiu do Stuttgart por 35 milhões de euros. Nesse período, ele marcou 112 gols em 172 jogos pelo clube de Munique. Mas perdeu espaço no time titular na temporada passada.

Mesmo sendo reserva do croata Mandzukic, Mario Gomez ajudou o Bayern a conseguir a tríplice coroa na temporada passada, com os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa. Agora, porém, resolveu deixar o clube.

Segundo o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Mario Gomez pediu para ser negociado. Mesmo porque, o clube de Munique já tem Mandzukic e ainda busca a contratação do atacante polonês Lewandowski, um dos destaques do rival Borussia Dortmund.

"Quero agradecer a ele por suas performances no Bayern. Em nome do clube, desejo que tenha muita sorte e sucesso em Florença", afirmou Rummenigge, ao comentar sobre a saída de Mario Gomez, atacante que costuma ser presença frequente na seleção alemã.