Bayern de Munique volta a superar o RB Leipzig e vira líder isolado do Alemão

Quatro dias depois de ter eliminado o RB Leipzig nos pênaltis, fora de casa, e avançado às oitavas de final da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique voltou a bater o adversário neste sábado, desta vez na Allianz Arena, por 2 a 0, para assumir a liderança isolada do Campeonato Alemão.

O time bávaro chegou aos 23 pontos e abriu três de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que horas mais cedo foi derrotado por 4 a 2 pelo Hannover, como visitante, e terminou o dia na vice-liderança da competição.

Com a derrota do time de Dortmund, o RB Leipzig também tinha chances de assumir o topo neste sábado, mas foi superado pelo Bayern e por isso estacionou na terceira posição, com 19 pontos, apenas um à frente do Hannover, o quarto colocado.

No reencontro com o adversário neste sábado, o Bayern ficou em superioridade numérica em campo já aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Orban foi expulso após falta dura no holandês Robben na meia-lua. O cartão vermelho, porém, gerou polêmica por ter sido aplicado somente depois que o árbitro Daniel Siebert consultou o árbitro de vídeo para saber da real intensidade da falta.

Com um homem a mais a partir daí, o Bayern abriu o placar já aos 19 minutos, com James Rodríguez completando para as redes uma assistência de Robben. E a situação do time de Munique ficou ainda mais confortável aos 38 minutos, quando o holandês Lewandowski ampliou para 2 a 0 após completar um passe de Javi Martinez.

Na etapa final, o Bayern sustentou a vantagem com tranquilidade e pôde até se poupar um pouco visando a partida contra o Celtic, na próxima terça-feira, na Escócia, pelo Grupo B da Liga dos Campeões da Europa.

E o triunfo do Bayern neste sábado foi importante também pelo fato de que, na próxima rodada do Alemão, no dia 4 de novembro, o time fará clássico contra o Borussia Dortmund, fora de casa. No mesmo dia, o RB Leipzig receberá o Hannover.