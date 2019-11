Bayern de Munique x Borussia Dortmund, como acompanhar ao jogo na TV

Bayern de Munique e Borussia Dortmund vão se enfrentar neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports e acompanhamento em tempo real pelo Estado.

Ainda sem técnico, o Bayern busca reação no campeonato após uma série de tropeços. O mais doloroso deles foi a goleada de 5 a 1 diante do Eintracht Frankfurt, na rodada passada. A derrota custou o emprego de Niko Kovac. O time ocupa o quarto lugar, com 18 pontos.

Em situação mais favorável, o Borussia Dortmund vem de três vitórias consecutivas, por diferentes competições. Na mais recente, bateu a Inter de Milão, pela fase de grupos da Liga dos Campeões no meio de semana. Pelo Alemão, aplicou 3 a 0 no Wolfsburg.

Na competição nacional, é o atual vice-líder, com 19 pontos, três abaixo do líder Borussia Mönchengladbach.

Últimos jogos do Bayern de Munique:

06/11 - Bayern de Munique 2 x 0 Olympiacos (Liga dos Campeões)

02/11 - Eintracht Frankfurt 5 x 1 Bayern de Munique (Campeonato Alemão)

29/10 - Bochum 1 x 2 Bayern de Munique (Copa da Alemanha)

26/10 - Bayern de Munique 2 x 1 Union Berlin (Campeonato Alemão)

22/10 - Olympiacos 2 x 3 Bayern de Munique (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Borussia Dortmund:

05/11 - Borussia Dortmund 3 x 2 Inter de Milão (Liga dos Campeões)

02/11 - Borussia Dortmund 3 x 0 Wolfsburg (Campeonato Alemão)

30/10 - Borussia Dortmund 2 x 1 Borussia Mönchengladbach (Copa da Alemanha)

26/10 - Schalke 0 x 0 Borussia Dortmund (Campeonato Alemão)

23/10 - Inter de Milão 2 x 0 Borussia Dortmund (Liga dos Campeões)