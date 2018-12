Bayern de Munique x Leipzig: onde assistir e horário da partida

Bayern de Munique e Leipzig jogam nesta quarta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Bayern x Leipzig terá transmissão da Fox Sports. O Bayern aparece coom 30 pontos e na terceira colocação, com nove a menos que o Borussia Dortmund. Na última rodada, a equipe de Munique goleou o Hannover por 4 a 0, fora de casa.

Quanto ao Leipzig, a equipe ocupa a quarta colocação do Campeonato Alemão, com 28 pontos e precisa do resultado para não deixar os primeiros colocados se distanciarem ainda mais. Na rodada passada, a equipe alemã goleou o Mainz por 4 a 1.