Bayern de Munique x Milan: onde assistir ao vivo ao amistoso

Bayern de Munique e Milan se enfrentam nesta terça-feira, às 22h (horário de Brasília), no Children's Mercy Park, em Kansas City, nos Estados Unidos, em duelo válido pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso que reúne vários gigantes do futebol europeu e conta com partidas em diversos países.

Bayern de Munique x Milan terá transmissão pelos canais Fox Sports 2 e Record News.

Depois de fazer 3 a 1 no poderoso Real Madrid, com gols de Tolisso, Lewandowski e Gnabry, o Bayern de Munique continua a preparação para a temporada 2019/2020 enfrentando mais um gigante. Ainda se adaptando com as saídas de Ribery e Robben, o técnico Niko Kovac aguarda a chegada de uma grande contratação para o ataque. Os nomes de bale e Zaha são os mais cotados.

Já o Milan ainda está modesto no mercado da Bola e fará sua estreia na pré-temporada. Uma das novidades da equipe, o técnico Marco Giampaolo acabou perdendo o atacante André Silva, que abandonou os treinos da equipe no fim de semana para fechar com o Monaco. Quem deve fazer sua estreia pela equipe italiana é o defensor Theo Hernández, que estava no Real Madrid.