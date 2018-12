Bayern de Munique x Nuremberg: onde assistir e horário do confronto pelo Alemão

Bayern de Munique e Nuremberg jogam neste sábado, às 12h30 (horário de Brasília), na Arena de Munique, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe de Munique aspira se aproximar do líder Borussia enquanto o time de Nuremberg tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Bayern de Munique x Nuremberg terá transmissão da Fox Sports 2. O Bayern vem de vitória fora de casa sobre o Werder Bremen por 2 a 1, no dia 1º e anteriormente, havia goleado o Benfica, de Portugal, por 5 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Nuremberg não ganha uma partida no tempo normal há oito jogos - no dia 31 de outubro, eliminou o Hansa Rostock na Copa da Alemanha por 4 a 2 nos pênaltis, mas empatou por 2 a 2 no tempo normal. Na última rodada, a modesta equipe germânica foi goleada pelo Schalke por 5 a 2.