Bayern de Munique x Olympiakos: transmissão

Bayern de Munique e Olympiacos se enfrentam, nesta quarta-feira, às 14h55 (horário de Brasília), em Munique, na Alemanha, pela quarta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. O jogo vai ter transmissão ao vivo do Space e do EI Plus.

Com três vitórias e 100% de aproveitamento, o Bayern lidera o grupo com nove pontos, enquanto o Olympiacos soma apenas um. Tottenham, com quatro, e o sérvio Crvena Zvezda, com três, completam a chave.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO BAYERN

Eintracht Frankfurt 5 x 1 Bayern de Munique

Bayern de Munique 2 x 1 Union Berlin

Olympiakos 2 x 3 Bayern de Munique

Augsburg 1 x 2 Bayern de Munique

Bayern de Munique 1 x 2 Hoffenheim

ÚLTIMOS CINCO JOGO DOS OLYMPIACOS

Xanthi 0 x 0 Olympiacos

Olympiacos 2 x 0 AEK

Olimpiacos 2 x 3 Bayern de Munique

Olympiacos 2 x 1 Creta

Tessaloniki 1 x 2 Olympiacos