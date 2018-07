Bayern decepciona e empata com Freiburg no Alemão

FREIBURG - O Bayern de Munique sofreu seu primeiro tropeço sob o comando de Pep Guardiola no Campeonato Alemão e ficou apenas no empate com o Freiburg nesta terça-feira, na abertura da quarta rodada. A equipe da Baviera voltou a ter uma atuação abaixo da expectativa e, mesmo saindo na frente no primeiro tempo com o gol de Shaqiri, sofreu o empate no fim, com Hofler.

Com o resultado, o Bayern chegou à liderança provisória da competição, com dez pontos em quatro partidas, mas pode cair para quinto ao fim da rodada. Isso porque Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Mainz já têm seis pontos em três jogos. O Hertha Berlim vem na sequência, com sete, e também pode passar o time de Munique nos critérios de desempate.

Mesmo buscando o placar no fim, o empate também não foi bom para o Freiburg, que manteve a 14.ª posição, agora com dois pontos em quatro partidas, e pode cair para a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe pega o Augsburg fora de casa, no sábado, mesmo dia em que o Bayern enfrenta o Hannover em Munique.

Este foi o primeiro tropeço, mas o Bayern já vinha decepcionando com suas atuações nas últimas partidas. Se na temporada passada o time de Munique atropelava seus adversários, nesta ainda não teve facilidade e parece ainda não ter se acostumado ao estilo de Pep Guardiola.

Nesta terça, o Freiburg começou até melhor, levando perigo em chutes de média distância e obrigando o goleiro Neuer a trabalhar. No entanto, a maior qualidade técnica do Bayern fez a diferença aos 32 minutos. Thomas Müller recebeu bola na direita e cruzou para a área. Shaqiri aproveitou falha da marcação, dominou no peito e encheu o pé para abrir o placar.

No segundo tempo, a vitória parecia nas mãos do Bayern até os últimos 15 minutos, quando o Freiburg começou a assustar. O gol da empate não demoraria acontecer. Em rápido contra-ataque aos 40 minutos, Sorg foi acionado pela direita e cruzou. Dante tentou cortar, mas, desajeitado, furou. A bola sobrou para Hofler selar o placar.