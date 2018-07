Bayern conta com Lewandowski para bater Ingolstadt

Líder isolado no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique levou certo tempo para furar a defesa do Ingolstadt, mas conseguiu vencer a partida por 2 a 0, neste sábado, pela 16.ª rodada da competição. Lewandowski e Lahm fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, o Bayern mantém a ponta de maneira incontestável, com 43 pontos, oito à frente do Borussia Dortmund - que joga no domingo contra o Eintracht Frankfurt. O Ingolstadt, por sua vez, estacionou nos 20 pontos, em 11.º lugar.

Por boa parte da partida, o Ingolstadt conseguiu fazer frente ao gigante comandado por Pep Guardiola. Time mais novo da Liga Alemã, fundado em 2006, o visitante segurou o empate até os 20 minutos do segundo tempo.

No entanto, o Bayern de Munique contou com a eficiência do artilheiro Robert Lewandowski para abrir o marcador. O centroavante recebeu lançamento, driblou o goleiro e mandou para as redes. Terceiro maior artilheiro do Campeonato Alemão com 106 gols, o polonês está atrás apenas do brasileiro Élber (133), e do peruano Claudio Pizarro (177).

Após o primeiro, ficou mais fácil de marcar o segundo gol. Thomas Müller fez bela jogada dentro da área e rolou para o meio-campista chutar forte e ampliar, aos 29 minutos. Com a vantagem, o Bayern administrou a partida como quis e saiu com a vitória.

Pela frente, o Bayern de Munique encara o Darmstadt em casa na próxima terça-feira, pela Copa da Alemanha. Já o Ingolstadt só volta a campo daqui a uma semana, contra o Bayer Leverkusen, pelo Alemão.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Hertha Berlin fez bonito e goleou o Darmstadt por 4 a 0 fora de casa, tomando a dianteira na "briga" pelo terceiro lugar, com 29 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Hoffenheim, vice-lanterna do Alemão, bateu o Hannover por 1 a 0.

Em busca de uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, o Wolfsburg ficou no empate por 1 a 1 com o Hamburgo, em casa. Por fim, Werder Bremen e Colônia também empataram por 1 a 1.