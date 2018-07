Bayern derrota a Roma de novo e passa de fase na Liga dos Campeões

Desta vez o Bayern de Munique foi mais econômico. Se há duas semanas a equipe alemã fez 7 a 1 na Roma em pleno Estádio Olímpico, nesta quarta-feira o time do técnico Pep Guardiola falhou nas finalizações e venceu por "apenas" 2 a 0 na Allianz Arena. Com o resultado, o Bayern garantiu a classificação na Liga dos Campeões com duas rodadas de antecedência.

O domínio do Bayern sobre seu rival italiano foi avassalador. Os alemães chutaram 18 vezes a gol, contra apenas quatro tentativas da Roma - todas no finalzinho da partida. O jovem goleiro Lukasz Skorupski fez cinco defesas para evitar mais uma goleada.

Ribèry fez seu 99.º gol com a camisa do Bayern aos 38 minutos, após contra-ataque. Ele carregou pelo meio e abriu com Alaba, que descia em alta velocidade pela esquerda. O lateral chegou à área e rolou para trás, encontrando o francês, que marcou de primeira.

Na segunda etapa, com tranquilidade, o Bayern fez o segundo. Lewandowski cruzou da direita e Götze, postado como centroavante, escorou para dentro do gol.

Também pelo Grupo E, o Manchester City deu vexame num jogo dominado por marfinenses. O campeão inglês saiu na frente do CSKA com Yaya Touré, numa linda cobrança de falta. A virada veio em dois lances de Doumbia, que empatou de cabeça e fez o segundo numa falha de marcação da falha do City. No final, Touré ainda foi expulso por agredir o finlandês Eremenko após uma discussão.

Com a vitória por 2 a 1, o CSKA Moscou empatou com a Roma na segunda colocação, ambos com quatro pontos. Nenhum deles pode alcançar o Bayern de Munique, que soma 12 e já garantiu o primeiro lugar. O City tem dois pontos e recebe o time alemão na próxima rodada, dia 25 de novembro.