Bayern derrota Augsburg e avança na Copa da Alemanha

BERLIM - O Bayern de Munique confirmou o favoritismo e, mesmo fora de casa, garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha. No jogo único do confronto, o atual campeão da competição visitou o Augsburg e ganhou por 2 a 0, com gols de Robben e Thomas Müller - um em cada tempo.

Robben abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, mas o saldo foi negativo para o meia-atacante holandês, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sofrer uma entrada dura do goleiro adversário. Já na segunda etapa, o alemão Thomas Müller definiu a vitória do Bayern.

Depois de ter conquistado a tríplice coroa na temporada passada, o Bayern tenta repetir a dose agora. Lidera o Campeonato Alemão com tranquilidade - o Augsburg está em 10º lugar, 21 pontos atrás -, já avançou às oitavas de final da Liga dos Campeões e acaba de se classificar na Copa da Alemanha.

Além do Bayern, foram definidos nesta quarta-feira os últimos três classificados para as quartas de final da Copa da Alemanha: Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt - no dia anterior, Borussia Dortmund, Hamburgo, Kaiserslautern e Hoffenheim já tinham conseguido vaga.

Vice-líder do Campeonato Alemão, quatro pontos atrás do Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen também ganhou fora de casa nesta quarta-feira, ao fazer 2 a 1 no Freiburg. Já o Wolfsburg recebeu o Ingolstadt e venceu por 2 a 1. E o Eintracht Frankfurt derrotou o Sandhausen por 4 a 2.