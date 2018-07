Bayern derrota o Hertha e abre 10 pontos na liderança

Em uma rodada em que 19 gols foram marcados em apenas quatro jogos, somente o Bayern de Munique teve vitória magra. Neste sábado, a equipe do técnico Pep Guardiola fez clássico contra o Hertha, em Berlim, e venceu por 1 a 0, aproveitando para abrir 10 pontos na liderança do Campeonato Alemão.

Só deu Bayern no Estádio Olímpico de Berlim, mas o goleiro Kraft só foi superado uma vez. Aos 27 minutos, após linha de passe, Müller deu de calcanhar para Robben, que bateu de primeira, da entrada da área, e botou no canto direito do goleiro, que até tocou na bola mas não conseguiu evitar belo gol. No segundo tempo, Kraft fez milagre para impedir que Levandowski fizesse o segundo.

A vitória do time dos brasileiros Rafinha e Dante - ambos titulares neste sábado - levou o Bayern aos 33 pontos após 13 partidas. Segundo colocado, o Wolfsburg tem 23 pontos e uma partida a menos porque ainda joga pela rodada. No domingo, recebe o Borussia Mönchengladbach, que tem 20 pontos e caiu para o quinto lugar.

O Bayer Leverkusen também chegou aos 23 pontos ao golear o Colônia por 4 a 1, de virada, em casa. Lehmann marcou de pênalti logo aos 4 minutos, mas Bellarabi, aproveitando rebote do goleiro, empatou. Çalhanoglu virou em linda cobrança de falta, no ângulo, Drmic fez o terceiro e o quarto e Bellarabi ainda anotou o quinto, no último minuto.

Em Gelsenkirchen, o Schalke 04 atropelou o Mainz por 4 a 1. Sempre oportunista, Huntelaar fez três gols, sendo que o mais bonito foi o primeiro. No lance, o holandês recebeu na área, cercado pelo zagueiro, e praticamente de costas mandou de cobertura sobre o goleiro Karius. Barnetta fez o outro gol dos donos da casa.

Outro holandês, Van der Vaart não está com a mesma sorte. O meia até abriu o placar para o Hamburgo, fora de casa, mas o Augsburg conseguiu a virada, com gols de Altintop, Bobadilla e Verhaegh (de pênalti), vencendo por 3 a 1.

Já o Werder Bremen deixou a lanterna ao golear o Paderborn por 4 a 0, em casa. Junuzovic, Selke, Bartels e Ayçiçek marcaram. Agora o último colocado do Alemão é o Borussia Dortmund, que soma 11 pontos e visita o Eintracht Frankfurt no domingo. Os tradicionais Stuttgart e Hamburgo, com 12 pontos, também ocupam a zona de rebaixamento. O Werder é o 14.º, enquanto o Hertha segue em 13º.

Na parte de cima da tabela, o Augsburg foi a 21, no quarto lugar, enquanto o Schalke se igualou ao Borussia Mönchengladbach com 20. Ainda neste sábado o Hoffenheim recebe o Hannover.