Bayern derruba último invicto na Bundesliga e se isola na liderança do campeonato

Em um jogo bastante pegado na Allianz Arena, o Bayern de Munique conseguiu uma vitória importante para seguir no topo da classificação ao derrotar o Freiburg por 2 a 1. O resultado levou a equipe do técnico Julian Naglesmann aos 28 pontos e mantém o embalo do time que vem de quatro vitórias consecutivas na competição.

A derrota, que valeu pela 11ª rodada, foi a primeira na competição do Freiburg, que perdeu as chances de encostar ainda mais na liderança. A equipe segue estacionada nos 22 pontos.

A vitória foi construída com um gol em cada tempo. Mesmo atuando como visitante, o time sensação da Bundesliga fez um jogo equilibrado e dificultou as ações do Bayern. O time da casa abriu o placar aos 30min por intermédio de Goretska após assistência de Thomas Müller.

Na volta do intervalo, o Freiburg manteve a forte marcação e chegou a ameaçar o rival, mas Lewandowski fez a diferença e ampliou para 2 a 0. O tento dos visitantes foi marcado nos acréscimos por Haberer. O Bayern enfrenta na próxima rodada o Augsburg, fora de casa, enquanto o Freiburg vai buscar a reabilitação jogando em seus domínios diante do Eintracht Frankfurt .