Bayern e Atlético de Madrid vencem; torcida do Napoli protesta contra Higuaín

O Bayern de Munique venceu o Landshut, da quinta divisão alemã, por 3 a 0, neste sábado, em amistoso que ficou marcado pela homenagem às vítimas do atentado ao shopping dos arredores de Munique - na última sexta-feira, um homem saiu atirando pelo local, matou nove pessoas e feriu outras 16.

Os jogadores do Bayern de Munique entraram em campo com uma faixa preta no braço em sinal de luto. Antes do apito inicial, as duas equipes se abraçaram em volta do círculo central e fizeram um minuto de silêncio.

O time de Munique, que mesclou titulares com jogadores das categorias de base, mandou na partida e abriu o placar com Ribéry. Alaba ampliou e o jovem Daniel Hägler, de 19 anos, deu números finais ao placar. O Bayern de Munique agora volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Milan, em Chicago, pela International Champions Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos.

Quem também entrou em campo neste sábado foi o Atlético de Madrid. A equipe vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa derrotou o Numancia por 2 a 0 e faturou um torneio amistoso disputado em Burgo de Osma, na Espanha. A equipe madrilenha estreou seu novo uniforme, todo preto, e abriu o marcador com Fernando Torres, aos 36 minutos do primeiro tempo. Luciano Vietto ampliou logo aos dois da etapa final e garantiu o triunfo.

PROTESTOS CONTRA HIGUAÍN

O Napoli goleou o Trento por 4 a 0, em duelo realizado fora de casa, no estádio Briamasco. A partida teve como principal destaque os protestos dos torcedores napolitanos contra uma provável transferência do (ex)ídolo Higuaín para a arquirrival Juventus.

Revoltados com a negociação, torcedores levaram diversas faixas com ofensas ao jogador argentino. Chamaram-no de infame e desprezível. Pela internet, alguns mais exaltados queimaram a camisa do Napoli com o nome de Higuaín.

Nenhum dos clubes ainda confirmou a transação. A multa rescisória para contratar o atacante é de 94 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões). Em campo, quem aproveitou a ausência de Higuaín foi o reserva Gabbiadini, que marcou os dois primeiros gols da partida. O zagueiro Albiol e o atacante Dumitru fecharam a conta.

Já o Leicester City empatou por 1 a 1 com o Celtic, em torneio amistoso disputado em Glasgow. Mahrez, que negocia com o Arsenal, marcou o gol dos atuais campeões ingleses. O'Conell deixou tudo igual. Nos pênaltis, o Leicester City venceu por 6 a 5, em duelo que ainda não contou com a presença do atacante Jamie Vardy. Ele está de férias por ter disputado a Eurocopa com a seleção da Inglaterra.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Nacional derrotou o Celta por 2 a 0, em Montevidéu, pelo torneio amistoso no Uruguai, o Valencia perdeu para o Feyenoord por 2 a 1, Real Sociedad e Villarreal ficaram no 1 a 1 e o Porto bateu o Vitesse por 2 a 1.