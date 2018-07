Bayern e Borussia Dortmund goleiam no Campeonato Alemão

Bayern de Munique e Borussia Dortmund mostraram mais uma vez porque estão classificados para as semifinais da Liga dos Campeões. Em rodada do Campeonato Alemão, as duas equipes não aliviaram contra seus rivais e aplicaram goleadas neste sábado. Com reservas, o Bayern venceu por 4 a 0, em casa, enquanto o Borussia fez 6 a 1 no lanterna Greuther Furth.

Campeão por antecipação há uma semana, o Bayern mandou seus reservas a campo e só precisou de 24 minutos para abrir 3 a 0 no placar contra o Nurenberg, em casa. Boateng, Mario Gomez e Rafinha marcaram no primeiro tempo. No segundo, Shaqiri anotou o quarto, aos 11, logo após expulsão de Simons, do rival.

Com o resultado, o Bayern manteve a incrível vantagem de 20 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia - 78 contra 58 pontos. Mesmo jogando fora de casa, o time de Dortmund não deu chances ao modesto Greuther Furth. Foram cinco gols somente no primeiro tempo. Foram dois de Götze e Gündogan e um de Blaszczykowski.

Na segunda etapa, Lewandowski anotou o sexto e ampliou sua vantagem na liderança da artilharia do Alemão. O atacante soma agora 22 gols. Pelo Greuther Furth, Prib marcou o gol de honra.

Ainda neste sábado, o Hamburgo bateu o Mainz por 2 a 1, fora de casa, enquanto Fortuna Dusseldorf e Werder Bremen empataram por 2 a 2, mesmo placar de Wolfsburg e Hoffenheim.