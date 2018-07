Bayern e Borussia se enfrentam em Berlim na decisão da Copa da Alemanha

BERLIM - A temporada alemã acaba neste sábado com mais um duelo entre os dois times que vêm dominando o futebol do país nos últimos cinco anos. No Estádio Olímpico de Berlim, palco da final da Copa do Mundo de 2006, Bayern de Munique e Borussia Dortmund decidirão o título da Copa da Alemanha.

De 2010 para cá, o Bayern ganhou três Campeonatos Alemães (2010, 2013 e 2014) e o Borussia levou os outros dois. Na Copa da Alemanha, são dois títulos para a equipe de Munique (2010 e 2013) e um para a de Dortmund. E na temporada passada as duas decidiram a Liga dos Campeões, com vitória do Bayern.

Campeão alemão com sete rodadas de antecedência, um recorde na história do país, o Bayern perdeu a chance de repetir a tríplice coroa conquistada no ano passado ao ser eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

"Se não ganharmos a Copa da Alemanha aposto que vai ter gente dizendo que nossa temporada foi um fracasso", disse o técnico Pep Guardiola. "Não concordo com isso, porque vencer o Campeonato Alemão não é nada fácil."

DESFALQUES

Ele não poderá contar com o volante Schweinsteiger, às voltas com uma lesão no joelho esquerdo que começa a preocupar os torcedores alemães para a Copa do Mundo. E decidiu que o atacante croata Mandzukic não ficará nem no banco, o que é mais um sinal de que ele deixará o clube por causa da chegada do polonês Lewandowski, que neste sábado vestirá pela última vez a camisa do Borussia Dortmund.

O presidente Karl-Heinz Rummenigge disse que está disposto a facilitar a saída de Mandzukic. "Entendo se ele quiser sair, porque com a chegada de um jogador do nível de Lewandowski seu espaço vai diminuir bastante." Segundo a imprensa inglesa, o croata pode ser oferecido ao Chelsea numa troca por David Luiz - zagueiro que interessa a Guardiola.

No Borussia, o técnico Jurgen Klopp deu mais uma de suas entrevistas coletivas bem-humoradas. E pediu uma ajuda a Guardiola. "Discordo de que a temporada do Bayern será um fracasso se não ganhar. Eles ganharam o Campeonato Alemão de maneira notável, e por isso não precisam ganhar mais nada nesta temporada. Deixem a Copa da Alemanha para a gente."