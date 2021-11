Bayern e Juventus jogam pela vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões

Os primeiros classificados às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa podem sair nesta terça-feira. Com 100% de aproveitamento, Bayern de Munique e Juventus são favoritos diante de Benfica e Zenit, respectivamente. Já o Barcelona tenta engrenar na competição. O atual campeão Chelsea também estará em campo.

Com 100% de aproveitamento, o Bayern de Munique vem sendo cotado como um dos grandes favoritos ao título. O time bávaro não vem tomando conhecimento de seus adversários, tendo goleado todos, o último foi o próprio Benfica, que levou 4 a 0, em pleno estádio da Luz.

Não à toa o time alemão é o líder do Grupo E, com nove pontos, na frente do próprio Benfica, com quatro. Com três pontos, o Barcelona desafia o Dínamo de Kiev, com um, para engrenar na competição e continuar na sua adaptação sem Lionel Messi, hoje no PSG.

Do lado do time alemão, a esperança é Lewandowski, para muitos o melhor jogador da atualidade. Já o Benfica conta com o técnico Jorge Jesus, técnico multi-campeão pelo Flamengo. Além do treinador, destaque para Lucas Veríssimo, ex-Santos.

Além do Bayern, a Juventus também pode carimbar sua vaga na próxima fase do torneio. A equipe italiana venceu seus três jogos e vem de triunfo por 1 a 0 sobre o próprio Zenit, próximo adversário, fora de casa.

A Juve lidera o Grupo H, com nove pontos, tendo o atual campeão Chelsea na sua cola. A equipe inglesa enfrenta o lanterna Malmö, que ainda não venceu na competição. Já o Zenit aparece em terceiro, com três.

Cristiano Ronaldo estará em campo pelo Manchester United diante da Atalanta , em duelo direto pela liderança do equilibrado Grupo F. O português segue sendo a principal aposta do clube inglês, que ainda tenta também se firmar no campeonato nacional.

O United, que venceu o próprio Atalanta por 3 a 2, na rodada passada, tem seis pontos contra quatro dos italianos. Entre eles, está o Villareal, que enfrentará o lanterna Young Boys - três -, em casa.

"Temos que fazer pontos fora de casa para nos colocarmos em uma zona de conforto na Champions League. Enfrentamos um adversário difícil, que nos criou problemas no primeiro jogo e que quase abriu 3 a 1 em duas oportunidades. A Atalanta tem um estilo único e é agressiva", disse o técnico do Manchester United, Ole Solskjaer.

GRUPO G

Ainda na terça-feira, o RB Salzburg enfrenta o Wolfsburg para tentar disparar na liderança do Grupo G e encaminhar sua vaga às quartas de final. Já o Sevilla recebe o Lille. Curiosamente, o Salzburg foi o único da chave que venceu após três rodadas.