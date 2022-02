Bayern e Liverpool defendem campanha perfeita na Liga dos Campeões por vantagem nas oitavas

Bayern de Munique e Liverpool ainda não desperdiçaram pontos na atual edição da Liga dos Campeões. Mesmo como visitantes, querem comprovar o favoritismo nesta quarta-feira, às 17 horas, mantendo a campanha perfeita na competição e abrindo vantagem no duelo de ida das oitavas de final contra RB Salzburg e Internazionale, respectivamente.

Dois fortes candidatos ao título, alemães e ingleses terão duas equipes com propostas de jogo distintas pela frente. O Bayern, campeão em 2020, deve encarar um rival corajoso, sem medo de atacar, enquanto o Liverpool, dono do título de 2019, terá a boa escola defensiva italiana pela frente.

"Agora chegou a parte emocionante da temporada. A equipe do Salzburg é muito boa e já se encontra em nível internacional. Ela será agressiva em sua abordagem para este jogo, e isso é uma coisa boa. Eles têm uma equipe muito boa, com muitos jovens talentos. Seria contra seu DNA se jogassem defensivamente", avalia o técnico Julian Nagelsmann, confiante em ter mais espaços para o Bayern poder buscar o triunfo na Áustria.

Nagelsmann já adiantou que vai apostar em esquema ofensivo diante do campeão austríaco pela defesa dos 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. "É muito simples, se tivermos muitos jogadores dentro da área a chance de marcarmos é maior. Não apenas do tiro inicial, mas também das segundas bolas e rebotes."

Na Liga dos Campeões passada, na qual defendia o título, o Bayern enfrentou o Salzburg duas vezes na fase de grupos, ganhando ambas, por 3 a 2 na Áustria e 3 a 1 na Alemanha. Müller estava nesses jogos e espera repetir o bom desempenho para o time bávaro esquecer a derrota por 4 a 2 para o Bochum, no fim de semana.

"Nossa autoimagem já está danificada, mas se perdermos, nosso prestígio também será prejudicado. É uma competição muito importante para a gente, queremos jogar contra os melhores times europeus", observa. "Nos últimos anos, o Salzburg se estabilizou na Champions, domina o Campeonato Austríaco, mas estamos muito animados com o jogo."

Pela primeira vez em sua história nas oitavas da Liga dos Campeões, o RB Salzburg sabe das dificuldades que terá pela frente e joga para não fazer feio. O técnico alemão Matthias Jaissle garante ter preparado bem o time para segurar o Bayern.

"A derrota contra o Bochum pode ser perigosa para nós, porque agora o Bayern quer compensar isso. Mas estamos preparados, analisamos esse jogo e outros", garante Jaissle. "É um jogo pelo qual estamos ansiosos. O time já fez história e os meninos devem ir para a partida com essa autoconfiança conquistada com muito esforço."

LIVERPOOL CONFIANTE

Campeão em 2019, o time inglês espera repetir a dose agora e, para isso, conta com um bom resultado na casa da Internazionale. A ordem de Jürgen Klopp é se dar bem no Giuzeppe Meazza, em Milão.

"Vamos lá para obter um bom resultado. Não sei o que será um bom resultado no momento. Vencer seria ótimo, talvez um empate... Enfrentaremos um rival incrível, do topo, e temos de fazer um jogo excepcional." Mané, campeão da Copa Africana das Nações com Senegal, e Salah, vice com o Egito, devem reforçar o time.

A Inter não esconde o favoritismo dos ingleses, mas vai procurar surpreender neste retorno às oitavas da Liga dos Campeões após mais de 10 anos. "Jogamos muito bem contra o Real Madrid, mas perdemos muitas oportunidades. Criamos sempre muitas oportunidades, mas temos que marcar. Amanhã haverá duas ou três oportunidades e temos de aproveitá-las. Será um jogo muito intenso contra o Liverpool", promete Çalhanoglu.