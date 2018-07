Bayern e United definem vaga na semifinal da Liga dos Campeões

BERLIM - Bayern de Munique e Manchester United voltam a campo nesta quarta-feira, pela segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio Allianz Arena, em meio a uma inusitada "seca" de vitórias do time alemão e de problemas no setor ofensivo da equipe inglesa. Na última terça-feira, no Old Trafford, houve empate em 1 a 1, com gols de Nemanja Vidic para os donos da casa, e de Bastian Schweinsteiger para os visitantes. Assim, o atual campeão europeu joga por uma vitória ou por igualdade em 0 a 0. Os Diabos Vermelhos precisam vencer ou empatar em dois gols ou mais.

A ligeira vantagem não evitou que mesmo em tom de ironia, a imprensa tratasse como uma "mini-crise" a sequência de três jogos sem vencer do Bayern. Depois de conquistar o título alemão, a equipe empatou com o Hoffenheim em 3 a 3, com o United em 1 a 1 e perdeu para o Augsburg por 1 a 0. Sem se preocupar com os resultados, o técnico Josep Guardiola mostrou estar mais interessado no próximo compromisso da equipe, e com a postura defensiva que o rival deverá adotar, para jogar no erro do time de Munique. "Acreditamos que o Manchester esperará mais atrás e apostará só nos contra-ataques. No jogo de ida, tivemos 16 chances de gol e o United só uma. Isso, certamente, será parecido quarta-feira", disse o comandante espanhol.

DESFALQUES NO BAYERN

Para o jogo, Guardiola tem quatro desfalques certos: Thiago Alcântara e Xherdan Shaqiri, lesionados, e Javi Martínez e Bastian Schweinsteiger, suspensos. Por outro lado, Dante retornará ao time após cumprir suspensão. A principal dúvida do técnico é no comando de ataque, em que Thomas Müller pode atuar outra vez como centroavante, ou Mario Manduzukic reaparecerá. Na partida de ida na Inglaterra, o alemão foi titular, mas deu lugar ao croata aos 18 minutos do segundo tempo, quatro antes do gol marcado pela equipe.

O Manchester United também tem dúvida no setor ofensivo, motivadas por problemas físicos. O técnico David Moyes já não conta com Robin Van Persie, contundido, e na partida de ida, Wayne Rooney virou dúvida por causa de uma lesão no pé. O atacante inglês treinou nesta terça pela primeira vez com o restante do elenco e com isso aumentaram as chances de que participe do jogo. No fim de semana, em duelo pelo Campeonato Inglês contra o Newcastle, o mexicano Javier Hernández foi quem atuou no ataque.

Aliás, na partida que terminou 4 a 0 para os Diabos Vermelhos, brilhou a estrela do meia espanhol Juan Mata, que marcou os dois primeiros gols. O jogador, no entanto, não pode atuar na 'Champions', já que entrou em campo anteriormente pelo Chelsea. Independentemente de quem escale, apesar de manter a esperança de ter Rooney em campo por 90 minutos, David Moyes cobrou que os jogadores mostrem toda a qualidade possível para superar o atual campeão continental. "Espero que joguemos melhor. E eu acredito que nós podemos. Vamos precisar de um bom desempenho de todos", disse o escocês em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira na Alemanha.

FICHA

Bayern de Munique: Neuer; Rafinha, Boateng, Dante e Alaba; Lahm, Kroos, Robben, Götze e Ribèry; Mandzukic (ou Müller). Técnico: Josep Guardiola.

Manchester United: De Gea; Jones, Smalling, Vidic e Evra; Carrick, Fletcher, Januzaj, Kagawa (ou Giggs) e Welbeck; Rooney (ou Hernández). Técnico: David Moyes.

Árbitro: Jonas Eriksson (Suécia), auxiliado pelos compatriotas Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark.

Estádio: Allianz Arena, em Munique