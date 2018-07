Bayern empata com lanterna e se distancia da liderança

Com o resultado, o Bayern chegou aos 45 pontos, na terceira colocação, contra 46 do Borussia Mönchengladbach, segundo, e 49 do Borussia Dortmund, líder. Além disso, o Schalke 04, que atua neste domingo, tem 41 pontos e pode encostar. Já o Freiburg conseguiu um grande resultado, mas segue na última colocação, com apenas 17 pontos, mesmo número de Augsburg e Kaiserslautern, mas com menos saldo de gols.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique buscará a reabilitação no campeonato justamente diante do Schalke, concorrente direto na briga pelo título e pelas vagas nas competições europeias. A partida acontecerá no dia 26 de fevereiro, em Munique. Já o Freiburg enfrentará o Stuttgart, nono colocado, fora de casa, um dia antes.