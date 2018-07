Bayern segura o Dortmund e mantém vantagem na liderança

O Bayern de Munique deu mais um importante passo rumo ao título do Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe do técnico Guardiola ficou no empate sem gols com o Borussia Dortmund, fora de casa, pela 25ª rodada, no duelo encarado como final antecipada da competição.

O resultado manteve o Bayern na liderança, com 63 pontos, cinco a mais do que o Borussia, que está na segunda colocação. Na próxima rodada, o time de Munique receberá o Werder Bremen no sábado, enquanto a equipe de Dortmund jogará em casa, no domingo, contra o Mainz, quatro dias depois de enfrentar o Tottenham, também no seu estádio, pela Liga Europa.

Na partida deste sábado, as equipes fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. Ambos procuraram o ataque, pressionavam a saída de bola do adversário e qualquer um poderia ter descido para o vestiário no intervalo em vantagem.

A primeira boa chance foi do Borussia. Aos 10 minutos, Aubameyang aproveitou contra-ataque, ganhou de Kimmich e bateu cruzado. Neuer espalmou para linha de fundo e evitou o gol. A melhor chance de abrir o marcador, no entanto, foi do Bayern, com o brasileiro Douglas Costa. Ele recebeu livre de marcação, invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro Burki.

O Borussia voltou do intervalo um pouco melhor. Logo aos cinco, Aubameyang recebeu na área, finalizou, mas Neuer espalmou. Na sobra, Mikhtaryan chutou para fora. O Bayern, aos poucos, passou a controlar mais a bola e deu boa resposta ao 20 minutos. Após escanteio, Vidal mandou uma bomba. Burki desviou e a bola explodiu no travessão. A partida esfriou um pouco nos minutos finais e terminou em 0 a 0.