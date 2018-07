Bayern empata com o Leverkusen por 1 a 1

Kai Pfaffenbach/Reuters

Toni Kroos (39) bate a falta para marcar o gol de empate do Beyer Levekusen

LEVERKUSEN - O Bayern de Munique perdeu a chance de disparar na liderança do Campeonato Alemão neste sábado. Jogando fora de casa, cedeu o empate por 1 a 1 ao Bayer Leverkusen, terceiro colocado, e se manteve próximo ao vice-líder Schalke, que perdeu do Hannover mais cedo.

Com o resultado deste sábado, o time de Munique chegou aos 60 pontos, apenas dois a mais que o Schalke, e deixou o campeonato em aberto, com chances de título para as duas equipes, faltando quatro rodadas para o fim. Já o Leverkusen tem 54 e torcerá por tropeços dos dois adversários para seguir com alguma chance de brigar pelo título.

Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Munique começou melhor e levou maior perigo. Mário Gomez desperdiçou a primeira chance dos visitantes, aos 17, e Derdiyok respondeu, de cabeça, aos 32 minutos. Antes do intervalo, Kroos perdeu outra grande oportunidade para os donos da casa.

A bola, porém, só balançou as redes no segundo tempo. O francês Ribéry sofreu falta dentro da área, aos 5, e o holandês Robben mandou para as redes, depois de ser decisivo na quarta-feira, no jogo com o Manchester United, pela Liga dos Campeões.

Contudo, o Bayern de Munique não conseguiu manter a vantagem por muito tempo. Aos 13 minutos, Toni Kross bateu falta na trave. Kiessling aproveitou o rebote e deu passe para Vidal mandar para o gol. Nos acréscimos, Derdiyok ainda perdeu grande chance para virar o placar.