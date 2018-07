Bayern empata com Valencia e garante classificação

Como o Lille tinha derrotado o BATE Borisov por 2 a 0, um pouco mais cedo, na Bielo-Rússia, o Valencia já estava matematicamente classificado para as oitavas de final quando entrou em campo nesta terça-feira. E o Bayern precisava apenas de um empate na Espanha para também avançar no torneio.

Assim, com o resultado na Espanha pela quinta rodada, o Bayern lidera o Grupo F com 10 pontos, mesma pontuação do Valencia - o time alemão está na frente por ter vantagem no confronto direto. O BATE Borisov aparece em terceiro lugar, ainda com seis pontos, e o Lille é o lanterna com três.

No jogo realizado no Estádio Mestalla, em Valência, os dois gols saíram no segundo tempo. O argelino Sofiane Feghouli abriu o placar para o time da casa aos 32 minutos, mas o alemão Thomas Mueller tratou de empatar para o Bayern de Munique aos 37, definindo o resultado de 1 a 1 no confronto.

Agora, a sexta e última rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, marcada para acontecer no dia 5 de dezembro, servirá apenas para definir quem terminará na primeira colocação da chave. O Bayern de Munique recebe o BATE Borisov na Alemanha, enquanto o Valencia visita o Lille na França.