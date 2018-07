Bayern empata sem gols com Leverkusen e mantém vantagem na liderança do Alemão

A equipe do técnico espanhol foi a 53 pontos contra 45 do Borussia Dortmund, que também ficou no 0 a 0 com o Hertha Berlin, mais cedo. Os anfitriões deixaram a zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa e agora ocupam o quinto lugar com 32, um a menos do que o Schalke 04.

Foi apenas a terceira vez que o Bayern de Munique desperdiçou pontos em 20 jogos disputados na competição. No duelo deste sábado, a equipe da região da Baviera atuou parte da etapa final com um jogador a menos, pois Xabi Alonso foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

A primeira etapa foi marcada por bastante equilíbrio e a única boa chance aconteceu a favor do Bayer Leverkusen em cabeceio de Omer Toprak, que Neuer salvou. Os anfitriões também foram melhores na etapa final. O mexicano Javier "Chicharito" Hernandez desperdiçou boa chance após cobrança de escanteio.

Os visitantes melhoraram com a entrada de Thomas Muller, que perdeu duas boas chances após jogadas do brasileiro Douglas Costa, sempre acionado pelo lado esquerdo. No fim, Lewandowski recebeu na área e quase abriu o placar para o Bayern de Munique, não fosse o desvio na zaga.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira pela Copa da Alemanha. O Bayern de Munique visita o Bochum, enquanto que o Bayer Leverkusen recebe o Werder Bremen. Pelo Campeonato Alemão, o time de Guardiola jogará no domingo contra Augsburg, fora de casa, enquanto que a equipe do técnico Roger Schmidt visitará Darmstadt no sábado.