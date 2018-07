Bayern de Munique empresta português Renato Sanches ao Swansea

Em uma das negociações mais improváveis da atual janela de transferências do futebol europeu, o Swansea anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia português Renato Sanches, que foi cedido por empréstimo de uma temporada pelo Bayern de Munique ao clube de País de Gales que disputa o Campeonato Inglês.

Renato Sanches, de 20 anos, foi eleito em 2016 a revelação da Eurocopa após ajudar a seleção de Portugal a faturar o título da competição na França, a maior conquistar da história do time, com desempenho que o levou a ser apontado um dos possíveis sucessores de Cristiano Ronaldo. E isso se deu apenas algumas semanas depois de ele ser adquirido pelo Bayern junto ao Benfica.

A contratação de Renato Sanches tem relação direta com a chegada do técnico Paul Clement ao Swansea. Afinal, antes de assumir o time galês em janeiro de 2017, o treinador trabalhou como assistente técnico do Bayern na primeira metade da temporada 2016/2017.

Renato Sanches vinha sendo pouco aproveitado no clube alemão, o que facilitou a sua negociação, embora não tenha sido estipulada uma cláusula para sua aquisição definitiva após o encerramento do período de empréstimo.

A chegada de Renato Sanches ajuda o Swansea a melhorar o seu setor ofensivo, pois no início de agosto o time havia vendido o meia-atacante islandês Gylfi Sigurdsson ao Everton. Até por isso, a equipe já havia se reforçado com Sam Clucas, que estava no Hull City. Agora, então, realizou uma contratação de ainda maior impacto.