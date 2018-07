Bayern faz 2 x 0 no Olympique Marseille fora de casa O Bayern de Munique deu um grande passo em direção à semifinal da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, com gols de Mario Gomez e Arjen Robben que garantiram a vitória por 2 x 0 sobre o Olympique Marseille, na França, no jogo de ida das quartas de final.