Bayern faz 5 a 1 no Leverkusen e é o 3.º no Alemão O Bayern de Munique não deu chances ao vice-líder Bayer Leverkusen neste domingo e aplicou 5 a 1, em casa, pelo Campeonato Alemão. Com grande atuação do atacante Mario Gómez, autor de três gols, o time anfitrião subiu para a terceira colocação da tabela.