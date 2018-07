Bayern faz 6 a 0 e vence seu quinto amistoso

MUNIQUE - Enquanto não enfrenta um adversário de alto nível, o Bayern de Munique de Pep Guardiola segue goleando rivais sem expressão. Neste sábado, o campeão europeu enfrentou o Sonnenhof Grobaspach, time que joga as divisões regionais do Campeonato Alemão e venceu tranquilamente, por 6 a 0.

Xherdan Shaqiri marcou os dois primeiros gols da partida, enquanto Toni Kroos e Arjen Robben ampliaram ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o placar foi completado por David Alaba e Julian Green. Em cinco amistosos no ano, já são cinco vitórias da equipe de Guardiola.

Mas não foi só o Bayern de Munique que jogou neste sábado. O dia teve diversos amistosos pelo mundo, envolvendo principalmente clubes de Holanda, Alemanha, França, Inglaterra e Portugal, países onde a temporada começa um pouco mais cedo que Espanha e Itália, por exemplo.

O Liverpool fez seu primeiro amistoso da temporada e contou com um gol de Philippe Coutinho para vencer o Preston North End, da terceira divisão, por 4 a 0. O Borussia Dortmund, vice-campeão europeu, jogou contra o Bursaspor (Turquia) e venceu por 4 a 1. Goleada também do Ajax, que fez 5 a 1 no Waalwijk, da Holanda.