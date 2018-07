Bayern faz 6 no Hannover antes de jogo com Barcelona

O massacre foi iniciado aos 16 minutos do primeiro tempo com o gol contra de Lars Stindl. O Bayern ainda marcou outras cinco vezes. Ribery fez 2 a 0, aos 23 minutos, e Mario Gomez, aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 17 da etapa final, e Claudio Pizarro, aos 26 e aos 41 minutos do segundo tempo, marcaram os outros gols do time. Andre Hoffmann aos 39 minutos da etapa final fez o gol do Hannover.

Com o triunfo, o Bayern de Munique chegou aos 81 pontos no Campeonato Alemão, com 90% de aproveitamento. O Hannover, na zona intermediária, ocupa a 10ª colocação, com 38 pontos.

Também neste sábado, o vice-líder Borussia Dortmund garantiu a sua classificação para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões ao vencer o Mainz por 2 a 0, em casa. Os gols da partida foram feitos por Marco Reus, no minuto inicial, e Robert Lewandowski, aos 42 minutos do segundo tempo.

A vitória deixou o Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Real Madrid nesta semana pelas semifinais da Liga dos Campeões, com 61 pontos. Já o Mainz ocupa a nona colocação com 39 pontos.

O terceiro colocado Bayer Leverkusen goleou o Hoffenheim, em casa, por 5 a 0. Stefan Kiessling e Andre Schürlle marcaram dois gols cada e Stefan Reinartz definiu a goleada do time, que chegou aos 53 pontos. O Hoffenheim é o vice-lanterna com 24.

A luta pela quarta vaga da Alemanha na próxima Liga dos Campeões esquentou com a derrota do Schalke 04 por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt. Marco Reus marcou o único gol do jogo. O Schalke ainda é o quarto colocado, com 46 pontos, mas com apenas um a mais do que o quinto Freiburg, que vai jogar no domingo, e o sexto Eintracht Frankfurt.

O Hamburgo também entrou na briga por esta quarta vaga ao vencer o Fortuna Dusseldorf por 2 a 1, em casa, com dois gols de Rafael van der Vaart. A equipe está em oitavo lugar no Campeonato Alemão, com 44 pontos.