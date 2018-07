Bayern faz 8 a 1 no St. Pauli e luta por vice-campeonato

Mesmo fora de casa, o Bayern dominou as ações no duelo e abriu o placar aos nove minutos, com Mario Gomez. E o segundo gol saiu aos 35 minutos, com Van Buyten. O massacre prosseguiu na etapa final e a equipe fez 5 a 0, com gols de Mario Gomez, aos seis, Robben, aos oito, e Ribery, aos 29 minutos.

O St. Pauli ainda diminuiu, com Eger, aos 32 minutos, mas o Bayern não diminuiu o ritmo e fez mais três gols no final, com Ribery, aos 38, Mario Gomez, aos 40, e novamente Ribery, aos 42 minutos do segundo tempo.

O Bayern de Munique está três pontos atrás do Bayer Leverkusen e, assim, as duas equipes vão disputar na última rodada uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o Leverkusen empatou por 1 a 1, em casa, com o Hamburgo, com gols de Kiessling e Westermann, e chegou aos 65 pontos.

Campeão antecipadamente, o Borussia Dortmund perdeu, fora de casa, para o Werder Bremen por 2 a 0, com gols de Mikael Silvestre, aos seis minutos do primeiro tempo, e Claudio Pizarro, aos 18 minutos da etapa final. Com o triunfo, o Bremen chegou aos 41 pontos, em 12º lugar, e não corre mais risco de rebaixamento.

O Stuttgart venceu o Hannover por 2 a 1, em casa. Derrotado, o Hannover não tem mais chances de classificação para a Liga dos Campeões, mas está classificado para a próxima edição da Liga Europa, assim como o Mainz, que superou o Schalke 04, fora de casa, por 3 a 1.

O Eintracht Frankfurt perdeu, em casa, para o Colônia por 2 a 0, e o Wolfsburg foi batido, também como mandante, pelo Kaiserslautern por 2 a 1. Já o Hoffenheim bateu, fora de casa, o Nuremberg por 2 a 1 e o Borussia Mönchengladbach superou o Freiburg, em casa, por 2 a 0.

O Frankfurt, com 34 pontos, o Wolfsburg e o Borussia Mönchengladbach, ambos com 35 pontos, lutarão contra o rebaixamento na rodada final do Campeonato Alemão. A equipe que ficar em 16º lugar vai disputar um mata-mata com o terceiro colocado da segunda divisão alemã por uma vaga na elite.