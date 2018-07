Bayern faz seis fora de casa e amplia vantagem na liderança do Alemão

Depois de empatar sem gols com o Shakhtar Donetsk, terça-feira, pela Liga dos Campeões, o Bayern de Munique voltou a campo neste sábado para mais uma goleada pelo Campeonato Alemão. Na acanhada Benteler Arena, com capacidade para 15 mil torcedores, o Bayern fez 6 a 0 no novato Paderborn.

Com muita calma, depois de passe de primeira de Robben, Lewandowski abriu o placar. O polonês também fez o segundo, desviando no primeiro pau cruzamento rasteiro de Ribéry. No segundo tempo, Hartherz foi expulso ao cometer pênalti e deixou o Paderborn com um a menos. Aí o caminho para o Bayern se abriu de vez.

Robben converteu a cobrança e fez o terceiro. Ribéry, com um chute da marca do pênalti, anotou o quarto, enquanto Weiser, de apenas 20 anos, encobriu o goleiro para fazer 5 a 0. No finalzinho, Robben completou boa jogada do francês e fechou a conta.

Com a terceira vitória seguida no Alemão, o Bayern chegou aos 55 pontos, contra 44 do Wolfsburg, que ainda joga pela 22.ª rodada, domingo, em casa, contra o Hertha Berlim.

OUTROS JOGOS

Na briga direta para entrar no G4, o Bayer Leverkusen empatou com Augsburg por 2 a 2, fora de casa. Drmic abriu o placar, o ex-são-paulino Caiuby empatou para os donos da casa, Reinartz fez o segundo do Bayer, mas Hitz buscou a igualdade aos 49 do segundo tempo.

Em Gelsenkirchen, o Schalke 04 contou com gol de Meyer para vencer o Werder Bremen por 1 a 0 e encerrar uma série de cinco vitórias seguidas do rival no Alemão. Assim, o Schalke assumiu o terceiro lugar, com 37 pontos, contra 36 do Borussia Mönchengladbach, que ainda joga na rodada contra o Hannover. O Augsburg segue em quinto, com 35, contra 33 do Bayer Leverkusen.

Sétimo colocado, o Hoffenhein ficou no empate em 1 a 1 com o Freiburg, fora de casa, e chegou aos 30 pontos. Os dois times que vêm logo abaixo perderam: o Werder Bremen (29 pontos, para o Schalke) e o Eintracht Frankfurt, que estacionou nos 28 aos levar 3 a 1 do Mainz, fora de casa.