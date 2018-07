Bayern fica oito pontos à frente na liga alemã apesar de empate A impressionante campanha do Bayern Munich pode ter sofrido um revés neste sábado, com o empate de 1 a 1 contra o Nuremberg, mas os líderes da Bundesliga ainda conseguiram ter oito pontos à frente no campeonato após o Schalke 04 ter sido derrotado por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen.