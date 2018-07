Bayern ganha e abre 10 pontos de vantagem no Alemão O Bayern de Munique segue irresistível e avassalador no Campeonato Alemão. Nesta quarta-feira, pelo complemento da 14.ª rodada, o time derrotou o Freiburg por 2 a 0, mesmo jogando fora de casa, e abriu nada menos que 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, agora o Bayer Leverkusen. Com gols de Thomas Müller, em cobrança de pênalti, e Tymoschuk, a equipe da Baviera chegou aos 37 pontos. Em 14 jogos, são 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota.