Bayern ganha e dispara na liderança; Roma dá vexame

No Allianz Arena, em Munique, o Bayern teve trabalho e sorte para derrotar o Cluj. O zagueiro português Cadu abriu o placar para os romenos, aos 27 do primeiro tempo, mas cinco minutos depois o jogador jogou contra o próprio gol e deixou o jogo empatado. Mais cinco minutos e mais uma infelicidade da equipe romena: o lateral-esquerdo Panin fez outro gol contra.

Na segunda etapa, o Bayern de Munique cadenciou mais a partida e conseguiu marcar o terceiro, aos 32 minutos, com o centroavante Mario Gomez. Aos 41, o volante Culio diminuiu para o Cluj, mas o esforço do time romeno foi insuficiente para conseguir, ao menos, um empate na Alemanha.

Já no estádio Olímpico, em Roma, a Roma protagonizou mais um vexame perante sua torcida. Em situação complicada no Campeonato Italiano, a equipe da capital agora se vê seriamente ameaçada na Liga dos Campeões com a derrota para o Basel por 3 a 1. Pelos critérios de desempate, a Roma está na lanterna do grupo e hoje não estaria classificada nem para a Liga Europa. E no returno fará duas partidas como visitante.

O desastre romano começou logo aos 12 minutos de jogo com o gol do centroavante suíço Alexander Frei. Borriello deu um alento aos torcedores com o gol de empate nove minutos depois, mas a Roma sofreu o segundo gol, de Inkoom, pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, o desespero tomou conta do time italiano, que pressionou e não conseguiu nada. Nos acréscimos, aos 48, ainda sofreu o terceiro gol, marcado por Cabral.